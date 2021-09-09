Компания «Яндекс» отразила крупную DDoS-атаку

В сообщении на сайте «Хабр» утверждается, что она стала рекордной в истории Интернета. На сервер компании было отправлено более, чем 20 миллионов запросов в секунду. В «Яндексе» отмечают, что подобные атаки продолжаются уже несколько недель. Их источник пока неизвестен. Сетевая инфраструктура «Яндекс» подверглась атаке также в прошлые выходные. В компании заверили, что инцидент не повлиял на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.
2021-09-09T13:36:03+03:00
2021-09-09T13:36:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 09 сентября 2021
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