Компания «Яндекс» отразила крупную DDoS-атаку

В сообщении на сайте «Хабр» утверждается, что она стала рекордной в истории Интернета. На сервер компании было отправлено более, чем 20 миллионов запросов в секунду. В «Яндексе» отмечают, что подобные атаки продолжаются уже несколько недель. Их источник пока неизвестен. Сетевая инфраструктура «Яндекс» подверглась атаке также в прошлые выходные. В компании заверили, что инцидент не повлиял на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.