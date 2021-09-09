В Москве задержали мужчину, разгуливающего с предметом, похожим на автомат

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что 49-летний местный житель был пьян. Сам задержанный сказал, что автомат игрушечный. Впрочем, по сообщению информагентства, в правоохранительных органах еще не уточнили, настоящее ли это оружие или муляж.