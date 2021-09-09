В Москве задержали мужчину, разгуливающего с предметом, похожим на автомат

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что 49-летний местный житель был пьян. Сам задержанный сказал, что автомат игрушечный. Впрочем, по сообщению информагентства, в правоохранительных органах еще не уточнили, настоящее ли это оружие или муляж.
2021-09-09T13:35:38+03:00
2021-09-09T13:35:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 09 сентября 2021
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