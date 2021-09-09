Российские власти обязали иностранные компании, нарушающие закон, маркировать свои материалы

Они должны будут сопровождать их текстом «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации». Как говорится в приказе главы Роскомнадзора, опубликованном на портале правовой информации, размер шрифта должен быть не меньше размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица. Какие организации будут считать нарушившими закон, в документе не уточняется.

Требования маркировки вводятся в рамках закона о «приземлении» крупных западных IT-компаний. Они должны открывать представительства в России.