Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным

Об этом сообщает агентство «Белта». Сегодня во второй половине дня они должны подписать ряд документов по интеграции России и Белоруссии. По сведениям журналистов, главы государств обсудят почти 30 союзных программ, подготовленных своими правительствами.

Москва и Минск обсуждают политическую интеграцию с 1999 года.