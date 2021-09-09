Об этом сообщает агентство «Белта». Сегодня во второй половине дня они должны подписать ряд документов по интеграции России и Белоруссии. По сведениям журналистов, главы государств обсудят почти 30 союзных программ, подготовленных своими правительствами.
Москва и Минск обсуждают политическую интеграцию с 1999 года.
Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным
Об этом сообщает агентство «Белта». Сегодня во второй половине дня они должны подписать ряд документов по интеграции России и Белоруссии. По сведениям журналистов, главы государств обсудят почти 30 союзных программ, подготовленных своими правительствами.