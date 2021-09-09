Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов жилого дома в подмосковном Ногинске

По данным спасателей, под обломками людей больше нет. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в экстренных службах. По последним данным, еще 15 человек пострадали, 6 госпитализированы.

Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже вчера утром. Предварительно, причиной называют утечку газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Разбор завалов дома будет идти до конца дня.