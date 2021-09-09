Федеральная «пятерка» «Единой России» должна сама принять решение о переходе в Госдуму – Песков

Участники федеральной пятерки списка кандидатов «Единой России» на выборах должны сами принять решение о том, переходить ли им на работу в Госдуму. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я хочу напомнить ответ на соответствующий вопрос, который был задан президенту на Восточном экономическом форуме, про Лаврова и Шойгу. И президент сказал, что это решение должны они принять лично. Это же относится ко всем остальным. Процедура вся прописана в законе, и дальше это вопрос личного решения участников выборов», — сказал Песков.

По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы N40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.