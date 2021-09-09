Верховный суд России окончательно утвердил снятие представителя партии «Яблоко» Льва Шлосберга с думских выборов по одномандатному округу в Москве. Политик оспаривал решение Мосгорсуда, считая его незаконным. Ранее суд удовлетворил иск представителя партии «Зеленые», который утверждал, что Шлосберг причастен к деятельности экстремистской организации.