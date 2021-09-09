Верховный суд России окончательно утвердил снятие представителя партии «Яблоко» Льва Шлосберга с думских выборов по одномандатному округу в Москве. Политик оспаривал решение Мосгорсуда, считая его незаконным. Ранее суд удовлетворил иск представителя партии «Зеленые», который утверждал, что Шлосберг причастен к деятельности экстремистской организации.
2021-09-09T13:12:31+03:00
2021-09-09T13:12:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:12, 09 сентября 2021
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