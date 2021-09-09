Администрация президента США, по данным Wall Street Journal, намерена судиться со штатом Техас из-за запрета абортов

Администрация президента США, по данным журнала The Wall Street Journal, намерена судиться со штатом Техас из-за запрета абортов. Закон, с которым не согласны в Вашингтоне, уже вступил в силу.

Белый дом уже сегодня может направить судебный иск к руководству Техаса из-за нового закона об абортах. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal. По его данным, ранее от администрации президента этого требовали представители Демократической партии и объединений, которые выступают за права на аборты.

Новый закон запрещает техасцам прерывание беременности после шестой недели. Также правила позволяют всем желающим подать в суд на тех, кто нарушает этот запрет. Истцы в этом случае могут рассчитывать на десять тысяч долларов после выигрыша гражданского иска. Президент Джо Байден ранее называл эту норму «почти не американской», а сам закон – «беспрецедентной атакой» на права женщин.

Ранее правозащитники утверждали, что новые правила фактически запрещают аборты в штате, поскольку до девяноста процентов женщин делают их после шестой недели. Эти ограничения распространяются в том числе и на те случаи, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста.

Правозащитники уже пытались добиться отмены этого закона в Верховном суде США, но судьи оставили их иск без удовлетворения.