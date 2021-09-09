Входящие в первую пятерку списка кандидатов «ЕР» будут сами принимать решение о переходе на работу в Госдуму — Кремль

Входящие в первую пятерку списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму будут сами принимать решение о переходе на работу в парламент, утверждают в Кремле. Таким образом в администрации президента прокомментировали публикацию в газете РБК. В ней утверждается, что детский омбудсмен Анна Кузнецова по итогам выборам возьмет депутатский мандат. Напомним, во главе списка единороссов также, в частности, министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, врач Денис Проценко.
2021-09-09T13:08:32+03:00
2021-09-09T13:08:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:08, 09 сентября 2021
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