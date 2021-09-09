Владимир Путин будет завтра лично присутствовать на церемонии прощания с министром Евгением Зиничевым

Президент России Владимир Путин будет завтра лично присутствовать на церемонии прощания с министром по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пообещав позже представить полную информацию. МЧС объявило, что прощание пройдет завтра в одном из подразделений ведомства на улице Ватутина в Москве, а похоронят министра в Санкт-Петербурге. Указом президента погибшему присвоено посмертно звание Героя России.

Дмитрий Песков ушел от прямого ответа на вопрос корреспондента Эха Максима Курникова об обстоятельствах гибели Евгения Зиничева.

Согласно официальной версии, Евгений Зиничев погиб, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника. Трагедия произошла в окрестностях Норильска во время посещения водопада в популярной туристической зоне. Некоторые СМИ накануне писали, что, возможно, режиссер пытался спасти министра, который поскользнулся.