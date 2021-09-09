В Москве зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом

За сутки в столице выявили около 1800 новых случаев.

Отметка в 1800 заболевших за день в Москве в последний раз наблюдалась неделю назад. При этом такой прирост, за исключением 2 сентября, оперативный штаб не фиксировал на протяжении трех недель. А в последние дни он и вовсе едва превышал 1 тысячу заразившихся.

Всего же в России за сутки выявлено чуть более 18 тысяч случаев коронавируса – этот показатель в целом остается стабильным. В Санкт-Петербурге, который идет на втором месте по приросту заболевших, около 1 тысячи 400 случаев за сутки. Следом по заболеваемости идут Подмосковье, а также Свердловская, Ростовская, Самарская и Воронежская области.

Умерли за сутки от коронавируса, по официальным данным оперативного штаба, почти 800 человек, из них около 50 жертв приходится на Москву. Суточная смертность в России остается неизменной на протяжении нескольких месяцев.

Россия продолжает оставаться в десятке стран мира по наибольшему суточному приросту заболевших коронавируса и в пятерке – по суточной смертности.