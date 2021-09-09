Новый тропический шторм обрушился на Флориду

Власти этого американского штата предупредили о возможности наводнения. Речь идет о районах, в которых проживает не менее 100 тысяч человек. По прогнозам, шторм затронет север Флориды, а также юг Джорджии. Напомним, из-за урагана Ида, который затронул девять штатов, погибло несколько десятков человек.
2021-09-09T12:36:49+03:00
2021-09-09T12:36:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 09 сентября 2021
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