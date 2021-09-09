Новый тропический шторм обрушился на Флориду

Власти этого американского штата предупредили о возможности наводнения. Речь идет о районах, в которых проживает не менее 100 тысяч человек. По прогнозам, шторм затронет север Флориды, а также юг Джорджии. Напомним, из-за урагана Ида, который затронул девять штатов, погибло несколько десятков человек.