Конкретных переговоров о новой встрече президентов России и США пока не ведется, сообщили в Кремле

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, при этом продолжаются контакты на разном уровне. В некоторых СМИ ранее появилась информация, что Путин и Байден могут встретиться в октябре.
2021-09-09T12:36:21+03:00
2021-09-09T12:36:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 09 сентября 2021
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