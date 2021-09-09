В Минобороны РФ отмечают, что российско-белорусские стратегические учения носят исключительно оборонительный характер

В Министерстве обороны России отмечают, что начавшиеся сегодня российско-белорусские стратегические учения носят исключительно оборонительный характер. Маневры продлятся до 15 сентября. В них примут участие более 200 тысяч военнослужащих. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призывал Россию быть более открытой при проведении подобных учений.

Российско-белорусские учения стартовали на фоне проведения переговоров лидеров двух стран. Встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоится сегодня во второй половине дня в Москве.