Европейский суд по правам человека наложил временный запрет на высылку пяти граждан Афганистана из Литвы

Он будет действовать до конца месяца. Заявителями являются афганцы, которые хотят получить политическое убежище в Литве. Они уехали из своей станы после прихода к власти движения «Талибан», которое в России признано террористической организацией, оно запрещено. Европейский суд отметил, что мигранты прибыли в Литву из Белоруссии.
2021-09-09T12:34:52+03:00
2021-09-09T12:34:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 09 сентября 2021
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