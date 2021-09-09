Европейский суд по правам человека наложил временный запрет на высылку пяти граждан Афганистана из Литвы

Он будет действовать до конца месяца. Заявителями являются афганцы, которые хотят получить политическое убежище в Литве. Они уехали из своей станы после прихода к власти движения «Талибан», которое в России признано террористической организацией, оно запрещено. Европейский суд отметил, что мигранты прибыли в Литву из Белоруссии.