Аккаунт телеведущего Евгения Попова в Twitter заблокирован, сообщает агентство ТАСС. Никаких комментариев, в том числе Роскомнадзора, пока нет. Отметим, что ведущий ток-шоу «60 минут» является кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия».
2021-09-09T12:34:11+03:00
2021-09-09T12:34:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:34, 09 сентября 2021
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