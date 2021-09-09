Аккаунт телеведущего Евгения Попова в Twitter заблокирован, сообщает агентство ТАСС. Никаких комментариев, в том числе Роскомнадзора, пока нет. Отметим, что ведущий ток-шоу «60 минут» является кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия».