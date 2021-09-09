Погибшему министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву присуждено звание Героя России

Соответствующий указ был сегодня подписан президентом России, в связи с гибелью 55-летнего Евгения Зиничева: как отмечается в документе, звание будет присуждено за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга. Согласно сообщению МЧС, вчера глава ведомства погиб во время учений в Норильске, пытаясь спасти режиссёра Александра Мельника. Кинематографист сорвался в воду, министр прыгнул за ним и разбился. Позже в СМИ появились сведения, что Зиничев и Мельник погибли не на учениях, а при посещении водопада на плато Путорана, популярной туристической зоне в 120 километрах от Норильска. Также по неофициальным данным отличаются обстоятельства и самого происшествия: не министр пытался спасти режиссёра, а наоборот – Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада.

Церемония прощания с Евгением Зиничевым пройдет завтра в одном из подразделений МЧС в Москве. Похороны состоятся в Санкт-Петербурге.