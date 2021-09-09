Международная платёжная система Visa повысит межбанковскую комиссию при оплате картами в российских магазинах

Вместе с этим она объявила и о ряде других изменений.

С первого февраля межбанковская комиссия будет составлять 1,3 процента от стоимости товаров, а не один процент, как сейчас. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на информационный бюллетень Visa, который платёжная система отправила российским банковским организациям. Там также сказано, что постепенно будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж. Сначала это коснётся предприятий, которые торгуют мебелью и товарами для дома, затем – продавцов бытовой техники, а в последнюю очередь льготы потеряют курьерские службы.

В Visa эти изменения назвали попыткой привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями. В организации добавили, что именно благодаря межбанковской комиссии объем бесконтактных платежей увеличился почти в два раза — до 88-ми с половиной процентов. В сообщении напомнили, что платёжная система не получает доходов с этой комиссии, а полученные деньги идут, например, на обеспечение безопасности электронных платежей.

Опрошенные агентством эксперты отметили, что и крупные торговые сети, и небольшие магазины не должны будут ощутить на себе подъем ставки.

Ранее в корпорации Visa объявили, что сейчас 73 процента россиян оплачивают покупки бесконтактно.