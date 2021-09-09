Российская военная база в Таджикистане провела учения по отражению нападения условных террористов, сообщает Центральный военный округ. В ходе маневров применялись бронетранспортеры и беспилотники. Военные отмечают, что провели тренировку на фоне обострения ситуации в Афганистане.
2021-09-09T12:10:12+03:00
2021-09-09T12:10:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:10, 09 сентября 2021
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