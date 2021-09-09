Российская военная база в Таджикистане провела учения по отражению нападения условных террористов, сообщает Центральный военный округ. В ходе маневров применялись бронетранспортеры и беспилотники. Военные отмечают, что провели тренировку на фоне обострения ситуации в Афганистане.