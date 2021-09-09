Верховный суд отказался удовлетворить жалобу Льва Шлосберга, который пытался оспорить отстранение его от выборов

Верховный суд России отказался удовлетворить жалобу представителя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, который пытался оспорить отстранение его от выборов в Госдуму. Сам политик считает это противозаконным. Ранее регистрацию Шлосберга отменил Мосгорсуд.