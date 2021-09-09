Верховный суд отказался удовлетворить жалобу Льва Шлосберга, который пытался оспорить отстранение его от выборов

Верховный суд России отказался удовлетворить жалобу представителя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, который пытался оспорить отстранение его от выборов в Госдуму. Сам политик считает это противозаконным. Ранее регистрацию Шлосберга отменил Мосгорсуд.
2021-09-09T12:09:39+03:00
2021-09-09T12:09:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2900948-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:09, 09 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Соратник Алексея Навального Иван Жданов утверждает, что Роскомнадзор протестировал массовую блокировку сайтов Жданов связывает это с мобильным приложением «Навальный», которое ведомство ранее потребовало от американских компаний Google и Apple убрать из своих магазинов Google Play и AppStore…