В Сингапуре будут выборочно сообщать о случаях заболевания коронавирусом в стране

Общие сведения о суточном приросте инфицированных COVID-19 больше не актуальны, считают в министерстве здравоохранения Сингапура. Ведомство отмечает, что более 80% населения страны полностью вакцинированы, а, значит, началась другая фаза борьбы с инфекцией. В этой ситуации министерство будет сообщать только о пациентах с тяжелым течением заболевания и о появлении очагов распространения коронавируса, чтобы жители могли избегать посещения этих мест. Публиковать статистику будут 1 раз в день. Ранее это делали два раза в сутки.

С августа Сингапур начал постепенно снимать коронавирусные ограничения для вакцинированных жителей. Им разрешили посещать кафе, рестораны и заниматься в тренажерных залах. После этого число случаев заражения выросло в пять раз. В минздраве страны всплеск заболеваемости COVID-19 назвали ожидаемым, подчеркивая, что самым важным показателем является способность местной системы справляться с пациентами в критическом состоянии.

По числу случаев заболевания коронавирусом на долю населения Сингапур занимает 141 место в мире. С начала пандемии было выявлено менее 70 тысяч инфицированных.