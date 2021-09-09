В России в этом году от последствий коронавируса скончались 700 медиков, сообщил директор НИИ медицины труда Игорь Бухтияров. В целом, считает он, в России плохо выявляются профессиональные заболевания.
2021-09-09T11:37:46+03:00
2021-09-09T11:37:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:37, 09 сентября 2021
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