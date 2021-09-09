Центр управления полетами рекомендовал космонавтам на МКС поменять картридж воздушного фильтра после ночного инцидента

Как передает «Интерфакс», это следует из переговоров, трансляцию которых ведет NASA. Экипаж разбудила пожарная сигнализация. Космонавты почувствовали запах дыма. В Роскосмосе утверждают, что сигнализация сработала во время автоматической подзарядки аккумуляторов и что данная ситуация никак не повлияла на работу МКС.