Московская полиция проверяет информацию о мужчине, который был замечен на улице Короленко с огнестрельным оружием

Сотрудники московской полиции проверяют информацию о мужчине, который был замечен на улице Короленко с огнестрельным оружием. Сообщение об этом поступило в службу 02 от граждан около часа назад. Агентству ТАСС сказали в УВД, что полицейские прибыли на место. Детали пока не приводятся.