Московская полиция проверяет информацию о мужчине, который был замечен на улице Короленко с огнестрельным оружием

Сотрудники московской полиции проверяют информацию о мужчине, который был замечен на улице Короленко с огнестрельным оружием. Сообщение об этом поступило в службу 02 от граждан около часа назад. Агентству ТАСС сказали в УВД, что полицейские прибыли на место. Детали пока не приводятся.
2021-09-09T11:35:51+03:00
2021-09-09T11:35:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 09 сентября 2021
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