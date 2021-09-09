Власти Перу запретили привозить роботов на съемки новой части фильма «Трансформеры»

Руководство археологического комплекса Мачу-Пикчу сообщило, что на территории древней столицы инков будут снимать только двух основных актеров. Съемки будут проходить в течение четырех дней. Выход нового фильма о трансформерах ожидается в следующем году.
2021-09-09T11:07:46+03:00
2021-09-09T11:07:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:07, 09 сентября 2021
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