Детский омбудсмен Анна Кузнецова после выборов может перейти в Государственную Думу, сообщает газета РБК, ссылаясь на информированные источники. Она входит в федеральную пятерку списка «Единой России». Наряду с министрами Сергеем Шойгу и Сергеев Лавровым, а также врачом Денисом Проценко и сопредседателем фонда «Талант и Успех» Еленой Шмелевой. Если все лидеры списка откажутся от мандатов, это может выглядеть как обман избирателей, считают в Кремле.



Правящая партия, используя данную технологию, создает иллюзию активных кадровых перестановок, сказал в эфире Эха политолог Михаил Виноградов.

Напомним, выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября.