МЧС подтверждает, что прощание с Евгением Зиничевым пройдет в пятницу на улице Ватутина в Москве

МЧС подтверждает, что прощание с главой ведомства Евгением Зиничевым пройдет в пятницу в здании одного из подразделений ведомства на улице Ватутина в Москве. Похоронят погибшего министра в этот же день в Санкт-Петербурге. Зиничев, по официальной версии, погиб накануне, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника. Трагедия произошла в окрестностях Норильска во время посещения водопадов в популярной туристической зоне.

Сегодня Кремль объявил, что Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России.