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11:05, 09 сентября 2021

Число погибших в результате взрыва газа в доме в Ногинске возросло до семи человек

Около часа назад спасатели обнаружили тела еще двух девушек.

Пока спасатели не извлекли из-под завалов тела жертв, передает агентство РИА Новости. По словам спасателей, это произойдет после того, как свою работу завершит следственная группа. Большинство погибших были обнаружены накануне вечером и сегодня утром. Речь идет о пяти жителях дома в Ногинске, которые числились пропавшими без вести, среди них – два ребенка.
Накануне в девятиэтажном здании произошел взрыв газа. Эпицентром предположительно стала квартира на третьем этаже: там жила многодетная семья. По данным агентства ТАСС, причиной трагедии могла стать утечка газа: как утверждается, его включили на ночь для обогрева квартиры. В результате взрыва, по последним данным Минздрава, 15 человек пострадали, шесть из них госпитализированы, в том числе двое детей.
Второй и третий этажи дома, а также частично четвертый в одном из подъездов обрушились вместе с внешней частью стены. 17 квартир оказались разрушены полностью. При этом власти Подмосковья утверждают, что здание подлежит восстановлению.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


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