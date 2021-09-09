Президент США Джо Байден намерен инициировать проведение международного саммита по борьбе с коронавирусом, сообщает газета Politico, ссылаясь на информированные источники. Издание отмечает, что Вашингтон прежде всего волнует вопрос увеличения поставок вакцин в развивающиеся страны, а также улучшение производства препаратов. Как ожидается, сегодня Байден выступит с речью, в которой подробно представит свою стратегию борьбы с коронав3ирусом.