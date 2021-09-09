Президент США Джо Байден намерен инициировать проведение международного саммита по борьбе с коронавирусом, сообщает газета Politico, ссылаясь на информированные источники. Издание отмечает, что Вашингтон прежде всего волнует вопрос увеличения поставок вакцин в развивающиеся страны, а также улучшение производства препаратов. Как ожидается, сегодня Байден выступит с речью, в которой подробно представит свою стратегию борьбы с коронав3ирусом.
2021-09-09T10:36:36+03:00
2021-09-09T10:36:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 09 сентября 2021
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