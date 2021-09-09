Обвиняемый в убийстве двух девочек в Киселевске местный житель полностью признал свою вину, сообщает сегодня следственный комитет. Ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также выясняются условия, в которых воспитывались девочки. Действиям родителей также будет дана юридическая оценка. Напомним, трагедия произошла в понедельник. По версии следствия, десятилетние школьницы на улице увидели мужчину с семечками в руках и попросили их, чтобы покормить голубей. В ответ он предложил им пойти в магазин, после чего убедил последовать за ним.