Сбербанк сообщил о мошеннической схеме кражи персональных данных россиян через сайт, похожий на «Госуслуги»

Злоумышленники присылают пользователям портала уведомление. В нем указано, что из-за технического сбоя нет данных о том, к какой поликлинике они прикреплены. Россиянам предлагают срочно заполнить анкету по ссылке и заплатить пошлину. Однако адрес страницы ведет не на официальный сайт «Госуслуг», а на его клон. Вся внесенная информация попадает к мошенникам. После этого они могут зайти в профиль, где хранятся персональная информация жертвы, и оформить кредит или микрозайм. Схему выявили сотрудники Сбербанка. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

При получении подобного уведомления рекомендуется проверять ссылки. Они отличаются от адреса официальных порталов. Кроме того, нужно позвонить в свою поликлинику и уточнить информацию. Отметим, при прикреплении государственному медучреждению никакую пошлину платить не нужно.

Специалисты отмечают, что, если данные аккаунта на «Госуслугах» все-таки попали к мошенникам, необходимо сменить пароль и сообщить о случившимся в техническую поддержку портала.