В Сингапуре власти теперь будут предоставлять реже информацию о новых случаях коронавируса

В распространенном сегодня заявлении министерства здравоохранения говорится, что для населения более актуальны сведения, к примеру, об инфицированных, которые попали в реанимацию. С момента снятия многих ограничений в Сингапуре ежесуточный прирост новых случаев коронавируса увеличился примерно в пять раз.
2021-09-09T10:07:42+03:00
2021-09-09T10:07:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:07, 09 сентября 2021
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