В Сингапуре власти теперь будут предоставлять реже информацию о новых случаях коронавируса

В распространенном сегодня заявлении министерства здравоохранения говорится, что для населения более актуальны сведения, к примеру, об инфицированных, которые попали в реанимацию. С момента снятия многих ограничений в Сингапуре ежесуточный прирост новых случаев коронавируса увеличился примерно в пять раз.