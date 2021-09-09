Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно главе МЧС Евгению Зиничеву. Как сообщает пресс-служба Кремля, он проявил мужество и отвагу при исполнении служебного долга. Согласно официальным данным, глава МЧС погиб накануне в окрестностях Норильска, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Трагедия произошла во время посещения водопадов в популярной туристической зоне.

По информации источника ТАСС, завтра в Москве пройдет прощание с Евгением Зиничевым. Похоронен он также будет в пятницу, но в Санкт-Петербурге.