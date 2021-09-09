До семи выросло число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске

В подмосковном Ногинске продолжается разбор завалов после взрыва газа в жилом девятиэтажном доме. В МЧС полагают, что под разрушенными конструкциями могут еще находиться люди. По данным на этот час, погибли 7 человек, 17 пострадали.
2021-09-09T10:05:55+03:00
2021-09-09T10:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:05, 09 сентября 2021
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