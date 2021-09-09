В российском сегменте Международной космической станции сработала пожарная сирена

Космонавты заметили дым и почувствовали неприятный запах.

Все произошло во время автоматической подзарядки аккумуляторов, сообщили в «Роскосмосе». Там подтвердили включение аварийной сигнализации и добавили, что космонавтам пришлось использовать систему очистки воздуха.

В госкорпорации не уточнили, наблюдалось ли задымление, однако об этом подмосковному Центру управления полетами ранее сообщил космонавт Олег Новицкий. Приборы показали наличие в воздухе вредных веществ в районе медицинского шкафа в одном из модулей МКС. Неприятный запах достиг и американского сегмента станции: находящиеся там астронавты сообщили, что почувствовали запах сгоревшего пластика или электроники.

По последним данным, сейчас все системы работают штатно. Инцидент не повлияет на программу очередного дня экспедиции на МКС: российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров намерены выйти в открытый космос для работ с модулем «Наука», пристыковавшемся к станции в конце июля.

Предыдущий инцидент на МКС случился около полутора месяцев назад. Тогда произошло внештатное включение двигателей модуля «Наука», из-за чего станция развернулась на 45 градусов.