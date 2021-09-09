В Москве на месте станции Каланчевская будет построен вокзал

Он будет обслуживать поезда высокоскоростной магистрали, сообщил в интервью «Комсомольской правде» мэр Сергей Собянин. Речь идет о составах, на которых можно будет добраться до Санкт-Петербурга за два с лишним часа. Сейчас в районе площади трех вокзалов идет реконструкция путей и строится еще одна железная дорога.