Еще одни учения ОДКБ пройдут в октябре в Таджикистане в непосредственной близости от границы с Афганистаном, сообщает агентство РИА Новости. Это связано со сложной обстановкой в регионе после прихода к власти представителей движения «Талибан». Накануне Министерство обороны сообщало, что российские военные в Таджикистане проводят сборы пулеметчиков.

Талибы, между тем, назначили на 11 сентября церемонию инаугурации нового правительства Афганистана.

Политолог Алексей Малашенко считает эту дату символичной.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Вашингтон не считает талибов уважаемыми членами мирового сообщества, поэтому признавать их правительство не спешит.

Напомним, «Талибан» запрещенная в России террористическая организация.

