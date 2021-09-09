Z Архив новостей новости
5 2 6 126
09:34, 09 сентября 2021

Администрация президента США намерена судиться со штатом Техас из-за закона об искусственном прерывании беременности

Администрация президента США намерена судиться со штатом Техас из-за закона об искусственном прерывании беременности, который считается одним из самых строгих в стране, пишет газета Wall Street Journal. По ее данным, соответствующий иск может быть направлен в суд уже сегодня. Ранее генпрокуратура заявила о намерении защищать жительниц Техаса, которые хотят сделать аборт. Надзорное ведомство напомнило, что закон, вступивший в силу в этом штате, противоречит федеральному законодательству. В Техасе теперь в большинстве случаев нельзя прерывать беременность после шести недель. 


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вандалы разрисовали подъезд и офис правозащитника Льва Пономарева Рядом с квартирой правозащитника повесили листовку с текстом «логово защитника террористов»...

5 141 6 17703 02.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и мальчик Путин политический отец нации, — его мальчик и не пожалел. А учительница понимает, что это не правильно. И учит детей как правильно…

5 132 6 43281 02.09
Новости

Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ» Канделаки стала заместителем гендиректора «Газпром-Медиа»...

5 47 6 53034
Интервью Персонально ваш

Леонид Гозман гость: Леонид Гозман политик

Я абсолютно убежден, в этой системе посадить Навального без личного приказа Путина нельзя. Путин сказал — это моя гипотеза — решите проблему. Достал он меня. Решите. Как? Думайте. Ваша работа, не моя…

5 144 6 20659 03.09
#слушать 45:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Поговорим о DW? Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке…

5 90 6 13113 06.09
Блоги

Карина Орлова журналист

Техасское государство: как в штате запретили аборты вопреки конституции США Так страну отбросит на более чем пятьдесят лет назад. Символично, что на этой неделе аборты были легализованы даже в Мексике — самой большой католической стране мира…

5 96 6 14593 08.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Старые песни о главном в Bild «Производителям сенсаций» стоит уяснить, что в России к немцам относятся хорошо не только во время выборов. Несмотря на очень непростую связывающую нас историю, в черте нашего характера – умение прощать и не таить обиды…

5 61 6 9662 08.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник еврейский, год — общий Сегодня вечером евреи отмечают праздник Рош а-Шана – еврейский Новый год, как его чаще всего называют. У нас он 5782-й — мы счет ведем от сотворения мира…

5 66 6 11855 06.09
Блоги

Deutsche Welle

«Пусть РФ скажет правду»: о чем говорят в суде родственники жертв MH17 Обвинения в дезинформации звучали почти во всех выступлениях родственников…

5 195 6 38132 08.09
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Откуда берутся враги? Вот поэтому без врагов нам нельзя. Вот поэтому врагов будет больше и больше, и они будут еще ужаснее – в смысле на вид, потому что реально-то конечно они ничего не сделают. Пока не сделают…

5 237 6 47893 08.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кто спонсировал проекты Навального Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам…

5 209 6 43992 04.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

НАТО, ты удивляешь, как никто Деградация Альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали…

5 99 6 22165 03.09
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Сам того не желая, Идрак ковырнул этот гнойник — и очень сильно попер гной. И сила, напор, количество этого гноя — это симптоматика очень серьезная…

5 212 6 67244 02.09
#слушать 36:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Мирный протест без раскола элит не работает Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России — нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить…

5 76 6 19430 06.09
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Никто не упрекнет меня в защите Талибана! Странно, что защитниками террористов не называют тех, кто публично, на всю страну через экраны телевизоров и даже с трибуны ООН оправдывает и пиарит запрещенную террористическую организацию…

5 38 6 18627 02.09
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Иностранный агент местного разлива Чудище по-прежнему обло, огромно, стозевно и не просто лаяй, а загрызет иной раз и насмерть. Но по-прежнему в сражение с ним выходят иногда – люди…

5 76 6 60246 02.09

Популярное за неделю

Новости

Соратник Алексея Навального Иван Жданов утверждает, что Роскомнадзор протестировал массовую блокировку сайтов Жданов связывает это с мобильным приложением «Навальный», которое ведомство ранее потребовало от американских компаний Google и Apple убрать из своих магазинов Google Play и AppStore…

5 2 6 37512
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путинская оговорочка насчет Малюты Скуратова и митрополита совершенно не случайна, потому что митрополит Филипп действительно был по нынешним понятиям иноагент среди чудовищной картины соглашательской русской церкви…

5 31 6 64271 04.09
#слушать 47:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3519922
«Процессы террористов»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3472 05.09
Блоги

Рустам Солнцев блогер

Мама получила 10 тыс. от Путина! Она слушает «Эхо» и любит Невзорова, ей по душе критика власти, и сама она размышляет критично, но вот оно — волшебство!..

5 210 6 138121 02.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Мы были знакомы… Мы были знакомы… Я, разумеется, будучи добрым и благородным человеком, немедленно подсказал ему телефон женского общежития…

5 101 6 119130 07.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9250363
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5018566

Сегодня в эфире