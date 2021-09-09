Администрация президента США намерена судиться со штатом Техас из-за закона об искусственном прерывании беременности, который считается одним из самых строгих в стране, пишет газета Wall Street Journal. По ее данным, соответствующий иск может быть направлен в суд уже сегодня. Ранее генпрокуратура заявила о намерении защищать жительниц Техаса, которые хотят сделать аборт. Надзорное ведомство напомнило, что закон, вступивший в силу в этом штате, противоречит федеральному законодательству. В Техасе теперь в большинстве случаев нельзя прерывать беременность после шести недель.