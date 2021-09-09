Плановый выход экипажа МКС в открытый космос состоится сегодня несмотря на инцидент в модуле «Звезда», сообщает пресс-служба Роскосмоса. Как утверждается, во время автоматической подзарядки аккумуляторов утром сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация. Ранее экипаж сообщал, что почувствовал запах дыма. Пришлось включать фильтр очистки воздуха. Жизни и здоровью ничего не угрожает, подчеркивают в Роскосмосе.