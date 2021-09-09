В Афинах завершается прощание с композитором Микисом Теодоракисом

В связи с его кончиной в Греции был объявлен трехдневный траур. Президент страны Катерина Сакелларопулу отметила, что Теодоракис был символом Греции:

«Теодоракис никогда не изменял трем доминантам своей жизни: защите национальной независимости, требованию социальной справедливости, преданности высоким целям своего искусства. Таким образом он стал учителем нации, который своим действиями в сфере культуры и общества изменил Грецию и каждого из нас косвенным образом, но реально глубже, чем мы можем считать сегодня. Сражающийся, неудержимый и непобедимый Теодоракис присутствовал на каждом этапе истории страны, наложил яркую и неизгладимую печать на ее жизнь. С уважением и эмоциями, от имени всех греков, я прощаюсь с Микисом Теодоракисом. Он всегда будет присутствовать в нашей жизни, как цветок, расцветающий в зрелой памяти всех нас».

Сегодня тело Теодоракиса на пароме перевезут на остров Крит, где пройдет отпевание. Согласно завещанию, композитор будет похоронен на местном деревенском кладбище.