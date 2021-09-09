Церемония прощания с актером Жан-Полем Бельмондо пройдет сегодня в Париже

Елисейский дворец пригласил на нее 700 человек. Возглавит церемонию президент Эммануэль Макрон. Как ожидается, выступление президента Франции будет транслироваться на гигантских экранах, установленных на площади перед зданием Дома инвалидов. Артисту воздадут военные почести. По завершению официальной части церемонии проститься с Бельмондо смогут все желающие. Как отмечает корреспондент ТАСС, так же прощались в 2019 году с бывшим президентом Жаком Шираком.

Бельмондо скончался в понедельник на 89-м году жизни.