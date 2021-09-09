Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова после выборов может перейти в Госдуму, утверждают источники газеты РБК

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, которая входит в федеральную пятерку списка «Единой России», после выборов может перейти в Госдуму, утверждают источники газеты РБК. По их данным, такой сценарий рассматривают в Кремле. Если все лидеры списка откажутся от мандатов, это может выглядеть как обман избирателей, пояснил один из собеседников издания. Напомню, список единороссов возглавляют министры Сергей Шойгу, Сергей Лавров, также в пятерку входят глава больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель фонда «Таланта и успех» Елена Шмелева.
2021-09-09T09:06:50+03:00
2021-09-09T09:06:50+03:00
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09:06, 09 сентября 2021
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