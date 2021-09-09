Сегодня будет дан официальный старт российско-белорусским стратегическим учениям

Они будут проходить до 15 сентября на полигонах двух стран и в южной части Балтики. В Москве и Минске подчеркивают, что учения носят сугубо оборонительный характер.

На этом фоне в Москве сегодня проведут переговоры лидеры двух стран. Владимир Путин и Александр Лукашенко не будут подписывать никаких документов, но при этом будут обсуждать проблемы интеграции, сообщил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, интеграция – это сложный и многогранный процесс.