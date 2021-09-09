Роскосмос подтвердил, что на МКС сработала аварийная сигнализация

Она разбудила экипаж. По предварительным данным, датчик задымления и сирена включились во время подзарядки аккумуляторов. Для удаления дыма была включена система очистки воздуха. Сейчас все системы МКС работают штатно. Выход в открытый космос, запланированный на сегодня, переноситься не будет.
2021-09-09T09:05:24+03:00
2021-09-09T09:05:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2900802-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:05, 09 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Соратник Алексея Навального Иван Жданов утверждает, что Роскомнадзор протестировал массовую блокировку сайтов Жданов связывает это с мобильным приложением «Навальный», которое ведомство ранее потребовало от американских компаний Google и Apple убрать из своих магазинов Google Play и AppStore…