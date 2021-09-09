Роскосмос подтвердил, что на МКС сработала аварийная сигнализация

Она разбудила экипаж. По предварительным данным, датчик задымления и сирена включились во время подзарядки аккумуляторов. Для удаления дыма была включена система очистки воздуха. Сейчас все системы МКС работают штатно. Выход в открытый космос, запланированный на сегодня, переноситься не будет.