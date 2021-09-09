До пяти выросло число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме подмосковного Ногинска

Пострадали 17 человек. Под завалами остаются люди.

Поисково-спасательные работы на месте частично обрушившегося подъезда девятиэтажки не прекращают ни на минуту. Из-под завалов глубокой ночью достали тело мальчика, это уже пятый погибший, до этого под грудой арматуры и обломков нашли девочку-подростка и женщину. Ещё раньше двух человек, в том числе инструктора Центра подготовки космонавтов Александра Соловьёва. Пропавшими остаются две девушки, их ищут. Напомню, взрыв в девятиэтажном доме в Ногинске прогремел вчера рано утром. К нему по предварительной версии привело то, что жители одной из квартир для того, чтобы прогреть её, поскольку отопление ещё не дали, оставили газ включённым на всю ночь. Эпицентр взрыва был в квартире многодетной семьи, отмечает агентство ТАСС. Обрушилась часть внешней стены дома и перекрытия на нескольких этажах. Были разрушены 17 квартир, из дома были эвакуированы более 170 жителей. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили. Допросили руководителей и сотрудников управляющей компании. В Росгвардии обещали, что их сотрудники обеспечат безопасность имущества жильцов оставленных квартир.

В Ногинске отменили проведения дня города, намеченного на субботу, и объявили трёхдневный траур.