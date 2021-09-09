Военный парад по случаю очередной годовщины основания республики состоялся в Северной Корее

Южнокорейские СМИ отмечают, что по масштабу он был меньше, чем обычно. Мероприятие продолжалось около часа. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за парадом, но никаких речей не произносил. Во время предыдущего подобного мероприятия лидер Северной Кореи обещал укрепить ядерный арсенал страны.
2021-09-09T08:36:21+03:00
2021-09-09T08:36:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 09 сентября 2021
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