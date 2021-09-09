В августе потребительские цены в России выросли почти на 7%

Это максимум с конца лета 2016 года, отмечает Росстат. Из продуктов больше всего подорожал сахар, подсолнечное масло, куриное мясо и яйца. Из непродовольственных товаров – газовое моторное топливо, а также строительные материалы.
2021-09-09T08:35:07+03:00
2021-09-09T08:35:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 09 сентября 2021
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