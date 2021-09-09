Сигнализация сработала ночью в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции

Как сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на экипаж, приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа. Космонавты почувствовали дым и запах сгоревшего пластика. Ни в ЦУПе, ни в NASA пока инцидент не прокомментировали.