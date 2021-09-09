Российские космонавты сегодня планируют выйти в открытый космос

Вне МКС они проведут около шести с половиной часов.

Олег Новицкий и Пётр Дубров продолжат объединение лабораторного модуля «Наука» с Международной космической станцией. Космонавтам, в частности, предстоит завершить процесс подключения к аппарату интернет-кабеля, а также выполнить всевозможные монтажные и технические работы.

Несколько дней назад члены экипажа МКС уже совершали выход в открытый космос. Тогда на выполнение задач у них ушло чуть менее 8 часов. За это время им удалось подключить к новому модулю кабели системы электроснабжения и начать прокладку провода, который сможет обеспечить доступ во всемирную паутину.

Модуль «Наука» не без проблем пристыковался к Международной космической станции в конце июля этого года. Он предназначен для проведения всевозможных исследований и экспериментов.

Для полного подключения «Науки» к российскому сегменту МКС потребуется ещё восемь выходов в открытый космос, не считая сегодняшнего.