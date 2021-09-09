Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова после выборов может перейти в Госдуму

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, входящая в федеральную пятерку списка «Единой России», после выборов может перейти в Госдуму. Такой сценарий рассматривается в Кремле, рассказали источники РБК, близкие к администрации президента. Если все лидеры списка откажутся от мандатов, это могло бы выглядеть как «обман избирателей», поясняет один из собеседников издания. Кузнецова — наиболее вероятный кандидат на переход в Госдуму. В случае согласия взять депутатский мандат детский омбудсмен с огромной долей вероятности получит в парламенте какой-либо руководящий пост, пишет РБК.

Анна Кузнецова была назначена детским омбудсменом в сентябре 2016 года. В январе 2019-го президент Владимир Путин переназначил ее на этот пост.